محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارته للعريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال زيارته إلى مدينة العريش، وذلك في حضور صبري الشوادفي، المستسار القانوني للمحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء عدد من المنشآت التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها، بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

افتتاح فرع قضايا الدولة بالعريش

ومن المنتظر أن يقوم المحافظ يرافقه رئيس هيئة قضايا الدولة، بافتتاح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش، ووضع حجر الأساس للشهر العقاري بمدينة العريش.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن جميع الخدمات والمصالح الحكومية تعود إلى سيناء بشكل أفضل من الماضي، وحالة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة ستشهد العديد من الافتتاحات والإنجازات التنموية على أرض المحافظة.

عودة جميع المصالح الحكومية لشمال سيناء

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية مهتمة بعودة جميع المصالح الحكومية إلى المحافظة، بشكل أفضل من السابق من جميع النواحي والخدمات التي يحتاجها المواطنون بالمحافظة.