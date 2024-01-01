أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الثلاثاء بـ9 محافظات

حذرت الأرصاد الجوية، فى تقرير تفصيلي صادر عنها من حالة الطقس غدا الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية، موكدة وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لتعرض البلاد لتاثير منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب الممطرة على عدد كبير من محافظات الجمهورية.

شبورة وضباب فى الصباح الباكر

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستكون كثيفة فى الصباح الباكر، وسوف تصل لحد الضباب على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية والمدية الى مدن القناة والسواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

مع استمرار توقعات تكاثر السحب الممطرة بين متوسطة وخفيفة وغزيرة احيانا على كلا من محافظات «مطروح- الأسكندرية- دمياط- الأسماعيلية- بور سعيد- كفر الشيخ- البحيرة - الدقهلية- شمال سيناء».

كما أشارت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، إلى أن الأمطار ستمتد مع نهاية يوم غدا إلى جنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

القاهرة 20- 14

6 أكتوبر 21- 13

بنها 20 -14

دمنهور 20- 14

وادي النطرون 21- 13

كفر الشيخ 20- 13

المنصورة 20 - 14

الزقازيق 21 - 13

شبين الكوم 20- 13

طنطا 20- 14

دمياط 21 - 14

بورسعيد 20- 14

الإسماعيلية 22- 13

السويس 21- 14

العريش 21 -13

رفح 20- 12

رأس سدر 22- 14

نخل 19- 7

كاترين 15- 5

الطور 22- 13

طابا 21- 14

شرم الشيخ 25 -17

الإسكندرية 21 -13

العلمين الجديدة- 20 12

مطروح 20- 11

السلوم 19 -11

سيوة 20- 9

رأس غارب 24 -14

الغردقة 25- 15

سفاجا 24 -14

مرسى علم 25 -15

شلاتين 26- 18

حلايب 24- 19

أبو رماد 25 -18

رأس حدربة 23 - 19

الفيوم 20- 12

بني سويف 21- 11

المنيا 21 -10

أسيوط 21- 9

سوهاج 23 -11

قنا 24- 12

الأقصر 25- 12

أسوان 26- 13

الوادي الجديد 23- 9

أبوسمبل 24- 12