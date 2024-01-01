مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ125 باحثًا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.

وأشار «عكاوي» إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لـ125 من الباحثين «دبلوم، ماجستير، دكتوراه» في الدورة رقم (139)، بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، أن من ضمن الممتحنين طروب طلبه أمين عام الجامعة المساعد، وعلى عامر مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، مشيرا الى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الالكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي، وشارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.