رئيس جامعة جنوب الوادي يطمئن على سير امتحانات كلية التجارة

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ونائبه، جولة تفقدية للاطمئنان على امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة، وذلك للوقوف على مدى انتظام الامتحانات، وتوفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب.

طلاب جامعة جنوب الوادي

كما قام رئيس الجامعة خلال جولته باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومشكلاتها للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

ضرورة وجود أساتذة المادة في اللجان

أكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة، لـ«الوطن»، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة، وذلك للرد على استفسارات الطلاب.

من الجدير بالذكر أن طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة أدوا الامتحانات، وعددهم «520 طالب انتظام و820 طالب انتساب و440 طالب شعبة اللغة الإنجليزية».