رئيس جامعة جنوب الوادي: تركيب بوابات إلكترونية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لبوابات دخول طلاب الجامعة، وذلك لمتابعة خطة تركيب البوابات الإلكترونية بمداخل الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بعدد كاف يراعي الزيادة السنوية وذلك في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي وتفعيله بكافة قطاعات الجامعة إذ يجرى إعداد الكارت الممغنط لطلاب الجامعة وفق أحدث التقنيات.

وأكد رئيس الجامعة أن خطة تركيب البوابات لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

ووجه رئيس الجامعة تعليماته بالحرص على الشكل الجمالي والحضاري حول هذه البوابات وإنشاء مطبات بلاستيكية من ضمن معايير السلامة والأمان عند دخول وخروج منسوبي الجامعة.

تأمين الطلاب

وشدد رئيس الجامعة على تأمين سلامة الطلاب من درجة الحرارة المرتفعة في أوقات النهار وتركيب تندات حول هذه البوابات للحماية من الشمس.