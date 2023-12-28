جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الأول بمسابقة «صناع التغيير» لرعاية المبتكرين

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فوز الجامعة بالمركز الأول في مسابقة «صناع التغيير» التى أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جاء ذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023 والتي شهدها وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم وتم تكريم الفرق الفائزة.

إعادة تدوير البوليمر

وحصل فريق GO GREEN من جامعة جنوب الوادي على المركز الأول فى المسابقة، حيث قدموا مشروعًا مبتكرًا، يتمثل في إعادة تدوير البوليمر من الفوم إلى ثلاثة منتجات صديقة للبيئة، وهي: مادة لاصقة شديدة الفعالية، يمكن استخدامها فى لصق الخشب والإسفنج ومادة تستخدم كعازل للماء للخشب وغيره ومادة تستخدم كطلاء متعدد الاستخدامات ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث البيئي الناجم عن تراكم نسب كبيرة من أنواع البلاستيك، حيث يتم تحويلها إلى منتجات مفيدة بدلاً من التخلص منها في البيئة.

فريق جامعة جنوب الوادي

يذكر أن فريق الجامعة الفائز في المسابقة يتكون من ستة أفراد تشرف عليه الدكتورة صفاء النحاس الأستاذ المساعد بكلية العلوم وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.