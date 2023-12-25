رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كتب:

رجب آدم
12:42 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر، حيث تم إعلان جداول الامتحانات، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاهزية القاعات للامتحانات

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية القاعات والمدرجات الامتحانية، وضرورة الالتزام التام في اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان، ومراجعة المراقبات والملاحظات والتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

ووجه رئيس الجامعة ببدء أعمال الكنترولات، فور انتهاء امتحان المادة والتصحيح أولا بأول.

وأضاف الدكتور بدوي الشحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم التنبيه بتواجد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان، وأستاذ المادة التي يُجرى فيها الامتحان للرد على استفسارات الطلاب بشأن المادة، مشيرا إلى توفير المراقبة الطبية اللازمة أمام اللجان.

وجهزت نحو 22 كلية تابعة لجامعة جنوب الوادي، المدرجات والمخيمات وترقيم بأرقام الجلوس استعدادا لامتحانات الترم الأول.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع انتقال الطلاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث آليات مشاركة الطلاب في انتخابات الرئاسة

جامعة جنوب الوادي تشارك في المؤتمر الدولي الـ19 لطب الأسنان

إدراج جامعة جنوب الوادي في تصنيف «Q S» البريطاني للتنمية المستدامة

افتتاح منفذ تعريفي لمبادرة حياة كريمة في جامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض

فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوي الرقمي في جامعة جنوب الوادي الأهلية
بقلم رجب آدم