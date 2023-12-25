جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر، حيث تم إعلان جداول الامتحانات، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاهزية القاعات للامتحانات

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية القاعات والمدرجات الامتحانية، وضرورة الالتزام التام في اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان، ومراجعة المراقبات والملاحظات والتواجد داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.

ووجه رئيس الجامعة ببدء أعمال الكنترولات، فور انتهاء امتحان المادة والتصحيح أولا بأول.

وأضاف الدكتور بدوي الشحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم التنبيه بتواجد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باللجان، وأستاذ المادة التي يُجرى فيها الامتحان للرد على استفسارات الطلاب بشأن المادة، مشيرا إلى توفير المراقبة الطبية اللازمة أمام اللجان.

وجهزت نحو 22 كلية تابعة لجامعة جنوب الوادي، المدرجات والمخيمات وترقيم بأرقام الجلوس استعدادا لامتحانات الترم الأول.