«تعليم قنا» تعلن الانتهاء من استعدادات امتحانات نصف العام

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024، التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء، للصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي في المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات نصف العام بقنا

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الصفين الرابع والخامس، يبلغ 164 ألف و112 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، مضيفا أنه جرى توجيه مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات.

مدارس قنا

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.