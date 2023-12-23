«تعليم قنا» تستعد لامتحانات نصف العام بتكثيف مجموعات الدعم المدرسي

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، اجتماعا موسعاً، لمناقشة تفاصيل مجموعات الدعم المدرسي قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موجهاً باستمرارها لتقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب، وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس، وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة «مدرستنا» داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها، لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في قنا

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، على تكثيف المتابعات على المدارس، حيث أن دور المتابعة هو الإرشاد والدعم والتوجيه، ورصد السلبيات داخل المدارس، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس، لتحقيق تحسين مستمر في جودة التعليم.

ووجه «السيد»، بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس يوميا، سواء ورقيا أو إلكترونيا، واتباع مختلف الوسائل التي تعمل على جذب الطلاب الى المدارس.

امتحانات الأول والثاني الثانوي في قنا

وأشار «السيد» إلى ضرورة التأكد من استعدادات المدارس الثانوية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي إلكترونياً، وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس وورقياً بالنسبة للمدارس الغير مجهزة او المدارس التى لم يتسلم الطلاب الملتحقين بها اجهزة التابلت الخاصة بهم.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الأعدادية، وتضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.