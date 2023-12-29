عضو بـ«النواب»: المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة يحقن دماء الشعب الفلسطيني

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إنّ الجهود المصرية المتواصلة والدؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة، تهدف إلى إنهاء الحرب بصفة نهائية، وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

المقترح المصري لوقف إطلاق النار يحقن دماء الشعب الفلسطيني

وأضاف «الكمار» في بيان، أنّ الدولة المصرية ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية، وجهودها ستجبر كافة الأطراف المتداخلة في القضية للعودة للمسار التفاوضي، والضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار.

وأشاد عضو لجنة القيم بمجلس النواب، بتصريحات ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن المقترح المصري لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، الذي يتضمن 3 مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الهدف من المقترح وقف العدوان نهائيًا وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني، الذي تملأ دمائه الشوارع، دون رحمة أو تمييز بين الأطفال والنساء والأبرياء.

وأكّد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حريصة على الدفاع عن القضية بصفتها العربية، دون أي تدخل في الشئون الداخلية للحكومة الفلسطينية، مشيدًا بتأكيد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

مصر لن تخذل الشعب الفلسطيني

واختتم النائب «الكمار»، حديثه بالقول: «مصر لن تخذل الشعب الفلسطيني أو تتخلى عن دورها المتواصل في وقف الحرب نهائيًا، وسيظل ملايين المصريين يدعمون قياداتهم السياسية في حفظ الأمن القومي والدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتدعيم مسار القضية الفلسطينية».