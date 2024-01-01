إضافة سلعتين في مبادرة تخفيض الأسعار بالإسكندرية.. بسبب «طلاب المدراس»

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، عن التوسع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بإضافة سلعتين جديدين في المبادرة؛ بهدف تخفيض أكبر قدر من السلع الأساسية للمواطنين في ظل احتياجاتهم اليومية.

أسباب إضافة سلع جديدة لمبادرة خفض الأسعار بالإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، إنه تم إدخال سلعتي المخبوزات والعصائر بسلاسل تجارية ضمن السلع المخفضة؛ نظرًا لاحتياجات المواطنين لها في توقيت الدراسة والامتحانات في ظل التوسع بإضافة سلع جديدة داخل المبادرة.

أماكن تخفيض أسعار السلع في الإسكندرية

وأضاف «القلش» لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق مع عدد من السلاسل غذائية على ضم المخبوزات والعصائر إلى السلع المخفضة، تحت مظلة مبادرة دولة رئيس الوزراء لتتسع سلة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بأسعار مخفضة.

القلش: إضافة أكبر قدر ممكن من السلع لمبادرة تخفيض الأسعار

وأكد أن هذا الأمر بدء من اليوم ويستمر لمدة شهر على أن تدرس نتائجه وتقيم لمدى إمكانية استمرارها، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على إضافة أكبر قدر ممكن من السلع لمبادرة تخفيض الأسعار لخدمة المواطنين.