مستشار «أبو مازن»: نرفض الحديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن السلطة الفلسطينية ترفض الحديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة «خط أحمر»، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني: «سنجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة البريطانية، للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين»، مؤكداً أن الأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطيني، هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح «الهباش» أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية، إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

مصر: منظمة التحرير الممثل الشرعي لشعب فلسطين

وأكدت مصر، قبل أيام، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في وقت سابق.