الرئيس الفلسطيني: ما يحدث لشعبنا حاليا أبشع من نكبة 1948

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ ما يجري على الأرض الفلسطينية هذه الأيام يتخطى الكارثة، ويتخطى حرب الإبادة، موضحًا: «لم يشهد شعبنا مثل هذه الحرب حتى في نكبة 1948».

ما يحدث هذه الأيام أبشع من نكبة 1948

أضاف أبومازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «حدثت نكبة 1948، وهجر من هجر، ودمر ما دمر، لكن ما يحدث الآن هو أبشع بكثير مما حصل، وربما في أي بلد آخر، جريمة كبرى ترتكب منذ 79 يوما إلى هذا اليوم، ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط في غزة، وإنما في كل الضفة الغربية والقدس».

استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني

وتابع الرئيس الفلسطيني: «من قتل في غزة إلى يومنا هذا أكثر من 20 ألفا، ومفقود أكثر من 7 آلاف، هذه لا تحسب؟.. دول مفقودين تحت الأنقاض، أكثر من 7 آلاف، وربما يصلون إلى 10 آلاف، والجرحى نحو 60 ألفا حتى الآن، والحرب لم تنته، كل يوم هناك ضحايا، يعني اليوم 169 شهيدا وأكثر من 400 جريح».