رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس الفلسطيني: ما يحدث لشعبنا حاليا أبشع من نكبة 1948

كتب:

شريف سليمان
10:22 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ ما يجري على الأرض الفلسطينية هذه الأيام يتخطى الكارثة، ويتخطى حرب الإبادة، موضحًا: «لم يشهد شعبنا مثل هذه الحرب حتى في نكبة 1948».

ما يحدث هذه الأيام أبشع من نكبة 1948

أضاف أبومازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «حدثت نكبة 1948، وهجر من هجر، ودمر ما دمر، لكن ما يحدث الآن هو أبشع بكثير مما حصل، وربما في أي بلد آخر، جريمة كبرى ترتكب منذ 79 يوما إلى هذا اليوم، ضد الشعب الفلسطيني، ليس فقط في غزة، وإنما في كل الضفة الغربية والقدس».

استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني

وتابع الرئيس الفلسطيني: «من قتل في غزة إلى يومنا هذا أكثر من 20 ألفا، ومفقود أكثر من 7 آلاف، هذه لا تحسب؟.. دول مفقودين تحت الأنقاض، أكثر من 7 آلاف، وربما يصلون إلى 10 آلاف، والجرحى نحو 60 ألفا حتى الآن، والحرب لم تنته، كل يوم هناك ضحايا، يعني اليوم 169 شهيدا وأكثر من 400 جريح».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يؤكد لـ«أبو مازن» موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية

أبو مازن يتلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي لبحث تطورات غزة

«أبو مازن» لوزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ملحة

مستشار «أبو مازن»: مصر أفسدت مخططات تصفية القضية الفلسطينية

«أبو مازن» لـ الرئيس الفرنسي: نرفض تهجير سكان غزة والسلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال

6 تأكيدات من أبو مازن لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: لا للتهجير

أبرز تصريحات أبو مازن في القمة العربية الطارئة: علم فلسطين سيبقى عاليا
بقلم شريف سليمان