أسعار اشتراكات المترو لكبار السن 2024.. محطات جديدة وتخفيضات
كتب:
كريم روماني
05:42 م | الإثنين 01 يناير 2024
المحطات الجديدة
حددت وزارة النقل أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق سن «60 سنة»، لافتة إلى أن الخط الثالث للمترو قدّم خدمات جديدة في العام الميلادي الجديد تتمثل في تشغيل 6 محطات تجريبيا لخدمة مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل السودان وإمبابة والبوهي والطريق الدائري والقومية.
وحصلت «الوطن» على سعر اشتراكات المترو لكبار السن من وزارة النقل وهي كالآتي:
- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة: 165 جنيها لـ 9 محطات.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 90 يوما لـ 180 رحلة: 495 جنيها لـ9 محطات.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة: 230 جنيها لرحلات منطقتين.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 90 يوما لـ 180 رحلة: 690 جنيها لرحلات منطقتين.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة: 330 جنيها لرحلات 3 و4 مناطق.
-سعر اشتراكات المترو لمدة 90 يوما لـ 180 رحلة: 900 جنيه لرحلات 3 و4 مناطق.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوم لـ 60 رحلة: 350 جنيها لرحلات 5 و6 مناطق.
- سعر اشتراكات المترو لمدة 90 يوما لـ 180 رحلة: 950 جنيها لرحلات 5 و6 مناطق.