أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات بداية من يناير 2024

حددت وزارة النقل قيمة تذاكر المترو، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الاثنين الأول من يناير 2024، على جميع خطوط المترو، والذي يربط القاهرة الكبرى بـ3 خطوط الأول من حلوان حتى المرج، والثاني من المنيب حتى شبرا الخيمة، والخط الثالث من عدلي منصور حتى محور روض الفرج.

قيمة تذاكر المترو

ترصد «الوطن» في السطور التالية، قيمة تذاكر المترو

- منطقة واحدة 9 محطات: 6 جنيهات.

- منطقتين 16 محطة: 8 جنيهات.

- ثلاث مناطق 23 محطة: 12 جنيها.

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة: 15 جنيها.

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم: 50 قرشا.

يُذكر أن وزارة النقل أعلنت بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير، موضحة أنّ هذا الجزء يشتمل على 6 محطات هي «السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج».

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن المحطات الجديدة تخدم المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية، مؤكدة أن بتشغيل الـ 6 محطات الجديدة يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورًا بالكيت كات حتى محور روض الفرج.