مصدر بـ«النقل» يكشف أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة في الخط الثالث

ينطلق غدا التشغيل التجريبي بالركاب لـ6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو المعروف بـ«الخط الأخضر»، وهي محطات «مترو السودان، والبوهي، وإمبابة، وروض الفرج، والطريق الدائري، ومحطة مترو القومية».

المحطات الجديدة

المحطات الجديدة هي الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتد من «الكيت كات» حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجرى تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة، وتأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التوسع في وسائل النقل الذكي الأخضر الصديق للبيئة.

أسعار تذاكر استقلال المحطات الجديدة

ومن المقرر أن يكون أسعار تذاكر استقلال المحطات الجديدة، هي نفسها أسعار تذاكر الخط الثالث الحالية، حيث تكون 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطات وهي الأسعار المعمول بها حالياً في المترو دون أي تغيير، وذلك بحسب ما أكده مصدر مسئول بشركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر.

وتخدم المحطات الجديدة مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل منطقة إمبابة والسودان، وبالتشغيل التجريبي بالركاب لهذه المحطات، يكون جرى تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج، وبذلك توفر الدولة وسيلة نقل ذكية خضراء لجمهور الركاب.