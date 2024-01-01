أسعار تذاكر المترو لذوي الاحتياجات الخاصة.. التطبيق بدأ اليوم

حددت الهيئة القومية للأنفاق، أسعار تذاكر المترو لذوي الاحتياجات الخاصة، في بداية العام الجديد 2024، موضحة أنّ المترو يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر، ويستقله عدد كبير من الركاب بخطوطه الثلاثة، بداية من الخط الأول الممتد من حلوان حتى المرج الجديدة، والخط الثاني الممتد من المنيب حتى شبرا الخيمة، والخط الثالث للمترو الممتد من عدلي منصور وحتى محور روض الفرج.

أسعار تذاكر المترو لذوي الهمم

وبلغت قيمة أسعار تذاكر المترو لذوي الاحتياجات الخاصة، 50 قرشًا لأكثر من 23 محطة، وفق منشور وزعته الهيئة القومية للأنفاق، على جميع محطات المترو، لافتة إلى وجود الكثير من التيسيرات التي جرى توفيرها مؤخرًا لجمهور الركاب، كتركيب وتفعيل ماكينات صراف آلي، لصرف التذاكر إلكترونيًا دون الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

6 محطات جديدة في الخط الثالث

وشغل الخط الثالث للمترو، 6 محطات جديدة وهي «محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والطريق الدائري والقومية ومحور روض الفرج»، وهذه المحطات راعت ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال لوحات استرشادية سواء على حوائط المترو أو في الطرقات.

ونُفذت المحطات الجديدة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، حيث اشتملت على عدد من السلالام الكهربائية والمصاعد التي تُسهل التحرك في المحطة، بداية من الدخول وصولاً إلى رصيف القطار.