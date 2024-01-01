محطات المترو الجديدة بالخط الثالث تستقبل الركاب في أول أيام التشغيل التجريبي

بدأت 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، في استقبال الركاب في أول أيام بدء التشغيل التجريبي بالركاب، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، وهذه المحطات هي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي وإمبابة والطريق الدائري وروض الفرج، والتي نُفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة.

محور روض الفرج

المحطات هي الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وتخدم مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مثل منطقة إمبابة والسودان، كما راعت المحطات الجديدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جهزت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، المحطات الجديدة بمختلف الخدمات مثل ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن الراكب من الحصول على التذاكر دون الوقوف أمام شبابيك التذاكر، فضلاً عن التجهيزات الفنية حيث زودت المحطات بكاميرات مراقبة بالكامل.

خدمات نقل جماعي

وأشارت وزارة النقل، في تقرير سابق لها، إلى أنَّ هذه المحطات تسهم في تقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

ونوهت الوزارة إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب وبافتتاح المحطات الجديدة يمكن للراكب استقلال المترو من محطة عدلي منصور حتى محطة روض الفرج، كويسلة نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة.