سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1-1-2024 في ختام التعاملات

استقرار كبير شهده سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، حسبما أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، والذي أكد استقرار سعر الريال السعودي مع بدايات العام الجديد 2024، إذ بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1-1-2024 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.