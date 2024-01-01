محافظ أسوان يخوض تجربة عملية لاختبار معدات وحدة نظافة المتنزهات السياحية

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تجربة عملية لضمان جودة وكفاءة معدات وحدة التنظيف والتجميل في المتنزهات السياحية في إطار دعم منظومة النظافة والحفاظ على جمالية المناظر الطبيعية في عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة بأفضل صورة.

تكلفة معدات النظافة بأسوان

وتتضمن معدات الوحدة 30 جهازًا، بما في ذلك 2 مكنسة كهربائية، وعربة لغسيل الأرضيات، و6 عربات وديسك لتنظيف الأرضيات، و10 تروسيكلات بحمولة 1 طن مع حاوية مغلقة ونظام تشغيل هيدروليكي، و11 جهازًا لشفط الفضلات والأتربة حيث تبلغ تكلفة هذه المعدات الإجمالية 15 مليون جنيه، وتم تضمينها في الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد محافظ أسوان خلال جولته بحضور المهندس مصطفى جلال، المشرف العام على جراجات النظافة في المحافظة، أن هناك اهتمام كبير لضمان نجاح نظام النظافة الجديد داخل جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال دعم النظام بجميع السيارات والمعدات، بهدف تحقيق رضا المواطنين في شوارع أسوان وخلق جو جمالي وحضاري أمام الزوار السياح والمصريين.

صيانة دورية للمعدات

وأوضح أنه تم إعطاء التعليمات بإجراء الصيانة الدورية والفحص الفني المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها، لضمان عمل جميع السيارات والمعدات بأعلى جودة وكفاءة، مما يضمن استدامتها واستمراريتها في أداء وظائفها بشكل مثالي.