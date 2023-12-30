محافظ أسوان يتابع استعدادات الاحتفال بالعام الميلادي الجديد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والأخوة الأقباط وجميع المصريين، بمناسبة العام الميلادي الجديد قبل ساعات من احتفال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة لعام 2024، بالتزامن مع الاستعدادات التي تشهدها ميادين المحافظة لاستقبال العام الجديد.

تكثيف أعمال النظافة في أسوان

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة داخل الحدائق والمتنزهات المفتوحة في المراكز والمدن، من أجل إبراز المظهر الجمالي أمام الآلاف من السياح الذين قدموا إلى أسوان للاحتفال بأعياد الميلاد وللاستمتاع بالجولات السياحية للمعالم الأثرية والبيئية والعلاجية والسفاري والتسوق، بالإضافة إلى الرحلات النيلية.

وعبر اللواء أشرف عطية عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالرخاء والازدهار لأهل أسوان، وأن يتحقق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارية.

كما أكد أهمية التلاحم والتماسك للتسريع في تنفيذ مخطط التطوير والتجميل في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف أن تصبح أسوان في مقدمة المحافظات في معدلات التنمية والتطور، وتتألق في أفضل صورها أمام ضيوفها وزوارها.

جاهزية غرف العمليات لاستقبال الشكاوى

وأشار المحافظ إلى جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وذلك لمواجهة أي حالات طوارئ خلال الاحتفالات، من خلال التواصل عبر الخط الساخن 114، أو أرقام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة 0972483116 و097243115، بالإضافة إلى الواتساب على الأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955.