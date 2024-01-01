نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في فرع العبور

أجرى الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، رافقه الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

تفقد امتحانات جامعة بنها

وخلال الجولة اطمأن الدكتور تامر سمير على حسن سير العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد الأساتذة للرد على تساؤلات واستفسارات للطلاب إن وجدت، والأطباء بالإدارة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان بتوافر كافة سبل الراحة والرعاية بتواجد بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

الجدول الزمني لامتحانات جامعة بنها

وأضاف الدكتور تامر سمير أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها من أول شهر يناير الجاري حتى نهاية الشهر، مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات.