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زعيم كوريا الشمالية يهدد سول بضربات نووية بعد التحركات الأمريكية في المنطقة

كتب:

منتصر سليمان
12:04 م | الإثنين 01 يناير 2024
زعيم كوريا الشمالية يهدد بشن ضربات نووية

زعيم كوريا الشمالية يهدد بشن ضربات نووية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن تهديد كوريا الشمالية بشن ضربات نووية على سول وينتقد التحركات الأمريكية في المنطقة.

وقال التقرير: «مع استمرار التحركات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية واليابان؛ يخرج الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بتصريحات تدق طبول الحرب، وتنذر بمزيد من التصعيد والتوترات في المنطقة».

وأضاف: «الزعيم الكوري الشكالي أطلق تهديدات خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم بشن ضربات نووية على سول، كما انتقد تحركات الولايات المتحدة بالمنطقة مؤكدا أن واشنطن تشكل أنواعا مختلفة من التهديدات العسكري لبلاده».

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام كورية نقلت عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله للقادة العسكريين، إنّه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أنّ خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع، بسبب المناورات العدائية التي ينفذها الأعداء.

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