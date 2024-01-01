أهم 8 قرارات في المحافظات خلال أول يوم عمل بعام 2024.. بينها ترقية موظفين

أصدر عدد من المسؤولين في المحافظات مع بداية أول يوم عمل في العام الجديد 2024، عدة قرارات مختلفة، بعضها يخص الموظفين في المؤسسات الحكومية، بينها قرارات ترقية، وأخرى لتشغيل مخبز تعليمي، وغيرها.

قرارات مهمة مع العام الجديد في المحافظات

وتستعرض «الوطن» أهم القرارات التي أصدرها المسؤولون في المحافظات خلال اليوم الأول من عام 2024:

- أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرارا اليوم بشأن ترقية عدد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري داخل المحافظة، شملت 375 موظفا من العاملين في الديوان العام والوحدات المحلية إلى درجات أعلى مع تحسين أجورهم الشهرية، بمنحهم علاوة الترقية 5%.

- قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إعادة هيكلة ديوان عام المحافظة، للاستخدام الأمثل للطاقة البشرية للعاملين وذلك وفق قانون الخدمة المدنية.

- مع مطلع العام الجديد أصدرت مديرية التموين الإسكندرية، قرارا بتوسيع مظلة مبادرة تخفيض الأسعار، بضم أكبر سلسلتين لتصنيع وبيع الحلويات إلى المبادرة، بالإضافة إلى سلسلة مولات تجارية لبيع البصل بـ18 جنيها للكيلو.

- وفي الإسكندرية أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، إيقاف خط سير محطات قطار محطة مصر أبو قير، وفقًا لخطة مجزئة لمدة 3 أشهر.

تشغيل المخبز التعليمي بجامعة سوهاج

- وفي جامعة سوهاج، أصدر الدكتور حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارا بإعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة، لدعم والتطوير الدائم للكلية لزيادة قدراتها الإنتاجية وللحفاظ على مكانتها العلمية والبحثية.

- وفي محافظة الوادي الجديد، قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنشاء مدينة ورياضية للموظفين في مدينة الخارجة.

- وفي المنوفية، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارا بصرف 150 ألف جنيه لنزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية «كبار بلا مأوى»، في لفتة إنسانية لتوفير حياة كريمة لهم.

- وفي البحر الأحمر أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارا بمد فترة التعاقد لأصحاب الورش المخصصة للمواطنين بمنطقة الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بالغردقة، إلى يوم الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري، مطالبا أصحاب الورش سرعة التعاقد، ومؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد هذا الموعد.