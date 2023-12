4 دول تستقبل العام الجديد 2024 بالاحتفالات والألعاب النارية

احتفلت دول ساموا وكيريباتي ونيوزيلندا، منذ ساعات بالعام الجديد 2024، بإطلاق الألعاب النارية في الشوارع والميادين، واعتاد مواطنوا الدول الثلاثة، أنّ يكونوا في صدارة الدول التي تحتفل بالعام الجديد، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وكيريباتي وكيريباس، هما جزيرتان تقعان في المحيط الهادئ، وهما أول دولتان تدخلان بالعام الجديد ويحتفل مواطنوها به، وتحتلان مساحة شاسعة من خط المحيط الهادئ الاستوائي.

#WATCH New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks



(Source: Reuters) pic.twitter.com/faBWL0b7Eh