4 دول تستقبل العام الجديد 2024 بالاحتفالات والألعاب النارية

احتفلت دول ساموا وكيريباتي ونيوزيلندا، منذ ساعات بالعام الجديد 2024، بإطلاق الألعاب النارية في الشوارع والميادين، واعتاد مواطنوا الدول الثلاثة، أنّ يكونوا في صدارة الدول التي تحتفل بالعام الجديد، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

وكيريباتي وكيريباس، هما جزيرتان تقعان في المحيط الهادئ، وهما أول دولتان تدخلان بالعام الجديد ويحتفل مواطنوها به، وتحتلان مساحة شاسعة من خط المحيط الهادئ الاستوائي.

#WATCH New Zealand's Auckland welcomes the new year 2024 with fireworks



(Source: Reuters) pic.twitter.com/faBWL0b7Eh — ANI (@ANI) December 31, 2023

أستراليا تحتفل بالعام الجديد

واستقبل سكان أوكلاند، عاصمة نيوزيلندا، العام الجديد بعرض للألعاب النارية فوق برج سكاي تاور، أطول مبنى في نيوزيلندا، وبعد ساعتين من احتفال الثلاث دول، احتفلت أستراليا أيضًا بالعام الجديد الساعة 12 مساءً بتوقيت القاهرة، وتحول جسر ميناء سيدني إلى ساحة لعرض الألعاب النارية.

احتفالات في ميادين العالم

وتستعد عدد كبير من الميادين في جميع دول العالم، للاحتفال بالعام الجديد 2024، بإطلاق الألعاب النارية وشاشات العرض، كما تحتفل باريس في ساحة برج إيفل وأمريكا في تايمز سكوير بنيويورك.

وبسبب فارق التوقيت الموجود في العالم، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل الدول كافة إلى العام الجديد 2024.