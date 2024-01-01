رئيس «أزهرية السويس» يشدد على توفير احتياجات الطلاب أثناء الامتحانات

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالسويس، ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات ‏وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب والمراقبين، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات بالمنطقة عند حدوث أي شكوى داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.

متابعة مركز تصحيح الامتحانات بأزهرية السويس

وتابع الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، مركز تصحيح الحاسب الآلي لسنوات النقل للمرحلة الابتدائية، بحضور سمر السيد، موجه عام الحاسب الآلي، واطمأن على سير أعمال التصحيح دون وجود أي معوقات.

الامتحانات بمعاهد السويس الثانوية الأزهرية

وأدى طلاب معاهد محافظة السويس الأزهرية بالصف الأول الثانوي بالقسم الأدبي امتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم والصرف، فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مواد الصرف والمواطنة والإنشاء.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والصرف، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي الامتحان في مواد الصرف والمواطنة والإنشاء.‏

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي في يومها الثالث، بلجنة معهد فتيات السويس الثانوي، وكذلك تابع أعمال الكنترول وتوزيع اللجان والانضباط في الحضور إلى اللجان للطالبات والعاملين بالمعهد.