يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، والبالغ عددهم ما يقرب من 28 مليون مشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، بدءا من اليوم إجراء عمليات البحث والاستعلام عن الطرق والإجراءات والخطوات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024، والتي تتزامن مع بداية العام الجديد 2024 بجميع فروع وشبكات شركات التوزيع التالية «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024 باسم المشترك فقط

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء وفقا لمنشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 5 خطوات يجب أن يقوم بها المشترك بجميع فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بمحافظات الجمهورية من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024 باسم المشترك فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024 بالاسم فقط

وقالت الشركة القابضة للكهرباء وفقا للمنشور إنه يمكن للمشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر يناير 2024 بعد الدخول على الرابط التالي: http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2024 بالاسم فقط

وحددت الشركة القابضة للكهرباء وفقا للمنشور الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2024 كالتالي:

* الخطوة الأولى:

- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

* الخطوة الثانية:

- بعدها يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

* الخطوة الثالثة:

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

* الخطوة الرابعة:

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».