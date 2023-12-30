مراجعة استهلاك فواتير الكهرباء عن يناير 2024.. وتخصيص أرقام للشكاوى

تنتهي إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم، من الإجراءات المتبعة كل شهر لمراجعة فواتير استهلاك لما يقرب من 28 مليون و500 ألف مشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عن شهر يناير 2024؛ لتلافي أي أخطاء، وإصدار فواتير تعبرعن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

آلية إصدار إيصالات استهلاك فواتيرالكهرباء عن شهر يناير 2024

وتستعرض «الوطن»، وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة عبر «فيس بوك»، الخطوات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء، لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه، باستخدام تطبيق «برنامج القراءة الموحد» لـ عداد الكهرباء.

وسائل تلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء

وأتاحت وزارة الكهرباء، عددًا من الآليات للتواصل مع المشتركين، بجميع فروع الشركة، لبحث الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك، عن شهر يناير 2024، وإجراء المعاينة اللازمة للتأكّد من الأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة عن طريق خدمة «واتس آب»، أو مركز الشكاوى أو رقم 121.

كيفية تقديم شكاوى الكهرباء عن شهر يناير 2024

ويمكن للمشتركين التقدم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء أيضًا، من خلال اتباع الآتي: «التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org، أو من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أوعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أوالاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.