بعد ثباتها.. تعرف على أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب

حددت وزارة النقل، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب، موضحة أنه تم تشغيل 6 محطات مترو تجريبيا بالركاب بالخط الثالث للمترو؛ تبدأ من محطة مترو السودان حتى محور روض الفرج، والتي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأن هذه المحطات تقع في أماكن ذات كثافة سكانية عالية، ونفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية.

أسعار الاشتراكات

حصلت «الوطن» على تفاصيل أسعار اشتراكات المترو للطلاب، من وزارة النقل وهي كالآتي:

- 9 محطات مترو: 33 جنيها لمدة 90 يوما بـ180 رحلة.

- منطقتين: 33 جنيها لمدة 90 يوما بـ180 رحلة.

- 33 جنيها لمدة 90 يوما بـ180 رحلة لثلاثة وأربعة مناطق.

- 44 جنيها لمدة 90 يوما بـ180 رحلة لخمس و6 محطات.

تفاصيل مهمة بشأن الخط الثالث للمترو

- بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

- هدف التشغيل تقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

- التشغيل يشكل 6 محطات هي «السـودان - إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري - محــور روض الفرج».

- التشغيل لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء.

- المحطات توجد في مناطق تتميز بكثافة سكانية عالية.

- تشغيل المشروع للمواطنين هو هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.

- تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج.

- تشغيل الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة تجريبا دون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.

- يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر.

- يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

- يتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.

يتكامل الخط الثالث مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.