أسعار اشتراكات المترو للجمهور وعدد المحطات بالتفصيل

حددت وزارة النقل، تعريفة اشتراكات المترو للجمهور لخطوطه الثلاثة بداية من أول يناير 2024، موضحة أنّ العام الجديد شهد تشغيل تجريبي بالركاب لـ6 محطات مترو بالخط الثالث للمترو أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وهي محطة مترو السودان وإمبابة ومحور روض الفرج والقومية والطريق الدائري والبوهي.

أسعار اشتراكات المترو للجمهور

حصلت «الوطن» على أسعار اشتراكات المترو للجمهور، وهو ما ترصده في التقرير التالي:

- 9 محطات مترو:

* 230 جنيه لمدة 30 يوما لـ60 رحلة.

* 625 جنيه لمدة 90 يوما لـ180 رحلة.

- منطقتين 16 محطة:

* 290 جنيه لمدة 30 يوما لـ60 رحلة.

* 790 جنيه لمدة 90 يوما لـ180 رحلة.

- 3 و4 مناطق:

* 340 جنيه لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة

* 1000 جنيه لمدة 90 يوما لـ180 رحلة.

- 5 و6 مناطق:

* 450 جنيه لمدة 30 يوما لـ60 رحلة.

* 1250 جنيه لمدة 90 يوما لـ180 رحلة.

- سعر اشتراكات المترو لخطين:

* 3175 جنيه لمدة 365 يوما لـ730 رحلة.

- سعر اشتراكات المترو لـ3 خطوط:

* 4000 جنيه لمدة 365 يوما لـ730 رحلة.

حددت وزارة النقل قيمة تذاكر المترو، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الاثنين الأول من يناير 2024، على جميع خطوط المترو، والذي يربط القاهرة الكبرى بـ3 خطوط الأول من حلوان حتى المرج، والثاني من المنيب حتى شبرا الخيمة، والخط الثالث من عدلي منصور حتى محور روض الفرج.

قيمة تذاكر المترو

- منطقة واحدة 9 محطات: 6 جنيهات.

- منطقتين 16 محطة: 8 جنيهات.

- ثلاث مناطق 23 محطة: 12 جنيها.

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة: 15 جنيها.

- أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم: 50 قرشا.