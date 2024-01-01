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إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في أطواب شمال بني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:50 م | الإثنين 01 يناير 2024
إزالة تعديات على أراضي زراعية ــ أرشيفية

إزالة تعديات على أراضي زراعية ــ أرشيفية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

إزالة 10 حالات في المهد تعد على الأراضي الزراعية  

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، إزالة 10 حالات تعد، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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