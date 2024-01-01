«الشباب والرياضة» تفتتح الندوة التثقيفية الخامسة لمكافحة المنشطات 

نظمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للمنتخبات القومية، الإدارة العامة للكوادر الرياضية، الإدارة المركزية للطب الرياضي، الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي»، الندوة التثقيفية الخامسة لمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO)، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الهيئات الرياضية الأهلية.

تعزيز التوعية ومكافحة المنشطات

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الندوة أقيمت بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، واستهدفت جميع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لفرق المنتخبات القومية.

وأضافت أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية.

ولفت إلى أن المحاضرين في الندوة، سلطوا الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتم تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

كما تم تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.

طبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

كما تحدث الحضور عن أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، وجرى توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف عن المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي بأهمية النزاهة والنمو الصحيح في المجال الرياضي، وتعزيز القيم الأخلاقية والرياضية لدى الرياضيين.

كما تؤكد على التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، ودعمها لجهود المنظمات الدولية في هذا المجال.