حسن شاكوش يهاجم محمود العسيلي: أنا ما أعرفش أغانيه

هاجم مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش الفنان محمود العسيلي بعد ظهور الأخير في أحد البرامج التليفزيونية وإبداء استغرابه حول تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا الأكثر استماعا فى الوطن العربي على جميع المنصات، واصفا إياه بـ«مطرب غير معروف»، على حد تعبيره.

حسن شاكوش يهاجم محمود العسيلي

وظهر حسن شاكوش، في لايف عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وقال «ماينفعش نبقي في وش بعض نتكلم بأسلوب وفي الضهر نتكلم بشكل تاني وأنا مابحبش البني آدم اللي كدا».

وتابع شاكوش بأن الفنان محمود العسيلي حضر له أكثر من حفل من قبل وكان ينزل من على خشبة المسرح ويذهب إليه ليسلم عليه لأن هذا ما تربى عليه قائلا «يعني إنت عرفت عصام صاصا ومش عارف أغانيه، ماينفعش يكون هو ترند وأطلع أقول معرفش هو بيغني إيه».

وأكد شاكوش أنه لا يحفظ أي أغنية للفنان محمود العسيلي قائلا «إحنا الحمد لله مسمعين وموجودين اللى هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا واللى مش هيحترمنا مش هنحترمه».

وأبدى شاكوش استغرابه من تصريحات محمود العسيلي حول أن الراب سينتهي فقال «لما الشعبي والراب هينام مين هيبقى موجود، أمال مين هيرقص الناس».

ماذا قال محمود العسيلي؟

يذكر أن محمود العسيلي ظهر فى أحد البرامج الفنية وقال «أنا فيه واحد معرفوش خالص وعمرى فى حياتي ماسمعته هو الأكثر استماعا على جميع المنصات معرفش هو بيغني إيه فعلا بس هو الأكثر استماعا على كل المنصات أكتر من كل الناس في الوطن العربي».

وتابع العسيلي قائلا «الراب هيجيله وقت ويختفى لأنه مبنى على موضة غير ناس قليلة جدا اللى عندهم حاجة ثابتة وبيبنوا، أنا بالنسبة لى مطربي المهرجانات موجودين هما كان نجاحهم كبير بس مبقوش زى الأول ودا اللى بتكلم فيه بتبقى ظواهر، فيه حاجات بتطلع ظاهرة زى شعبان عبدالرحيم».