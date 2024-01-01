أمطار على 7 محافظات.. حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 2 يناير 2024، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، ويكون باردًا ليلًا وخلال فترات الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

وإليك فيما يلي تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا:

- تسود شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل حد الضباب على بعض المناطق.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظات: «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء» بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى وسلاسل جبال البحر الأحمر: 24 والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.