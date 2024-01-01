«تعليم الأقصر» تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة «مدربي التوكاتسو»

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة «مدربي التوكاتسو» للمدارس الحكومية والخاصة، وذلك مع لجنة التحكيم المكونة من صفوت جارح وكيل المديرية، وعادل كمال مدير إدارة الشؤون القانونية، وإيهاب حسن مدير إدارة التعليم الخاص، ومحمد عبد الخالق موجه مالي وإداري.

إعداد دليل للمعلم

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعدت دليلا للمعلم ووزعته على جميع مدارس الجمهورية، بهدف توعية مديري المدارس ومعلمي الفصول الدراسية وموظفي المدرسة بكيفية تطبيق أنشطة توكاتسو في المدارس، وقيام التلاميذ بتنفيذ الأنشطة الأساسية بأنفسهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن أنشطة التوكاتسو تتكون من نشاط مجلس طلاب الفصل، وفيه ينظم الطلاب بأنفسهم مناقشاتهم لحل المشكلات التي تواجههم في حياتهم الدراسية، وكذلك المناقشات التوجيهية والتي يقوم بتنظيمها المعلم، حيث يوجه الطلاب لمخاطبة قضايا حياتهم اليومية والمدرسية، وأيضا نشاط الريادة اليومية للفصل، حيث يؤدي في كل يوم طالب دور قائد الفصل والذي سَيُكَلف ببعض المهام ينفذها للفصل كله، مثل تنسيق اجتماع الصباح ونهاية اليوم.

بناء شخصية الطفل

وتشير كلمة «توكاتسو» إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بدرجة الأهمية نفسها لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، ومن ثَم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.