خبير سياحي: ارتفاع نسب الإشغال الفندقي في الأقصر بنسبة 28% خلال «رأس السنة»

قال محمد عثمان الخبير السياحي، إن محافظة الأقصر في أحلى وأبهى صورها من حيث النظافة، وعودة «الشياكة» إلى الشارع السياحي مرة أخرى، كما أن نسب الإشغال ارتفعت بنسبة 28%.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «إنّه شيء رائع للغاية اقتصاديًا، كما أنها حركت الأسعار للأمام بنسبة 20%، والملفت هذا العام هو عودة أسواق جديدة والتي احتلت المقدمة الأولى وزاحمت أوروبا، والمقصود به التنين أو دول شرق آسيا والمتمثلة في الهند والصين وكوريا الجنوبية، حيث زاحموا بقوة السوق الأوروبي، كما أنه على أن رحلات التسويق الجديدة كان لها دور إيجابي في عودة السياحة».

وتابع: «المبهر هو التعاون الرائع الذى تم بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار ومختلف المجتمع المدني في روعة المدينة واستقبالها لعدد كبير جدا من السائحين، واستقبال عدد كبير جدا من المصريين اللذين لا يقل دورهم فى دعم الاقتصاد لبلدهم عن الدور الأجنبي، وعندنا النهارده أكتر من 48 رحلة بالون طائر حلقت في سماء الأقصر، والأقصر بالأمس لم تنم، فرق موسيقية في كل الفنادق السياحية».