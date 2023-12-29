أول تجربة تمثيل.. خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية تشارك في فيلم «لية تعيشها لوحدك»

تشارك خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، للمرة الأولى كممثلة من خلال فيلم «لية تعيشها لوحدك»، الذي يشارك في بطولته شريف منير وخالد الصاوي، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل السينمائي، التي قد انتهت من تصويره مؤخرًا.

أمينة شلباية تتحدث عن فيلم «لية تعيشها لوحدك»

وقالت أمينة شلباية لـ«الوطن»، «عرضت أكثر من جهة إنتاج عليا المشاركة والتمثيل في أكثر من عمل فني، ولكني كنت أرفض، لأنني تعودت على أن أكون واثقة للغاية في أي خطوة قبل تنفيذها، حتي قابلت مخرج الفيلم حسام الجوهري، الذي أقنعني بالدور وطمأنني بخصوص جوانب الشخصية، وشعرت أنها شخصية قريبة لقلبي».

وأضافت، «أشارك في العمل بـ 4 مشاهد فقط جميعهم مع الفنانة سلمي أبو ضيف، وقد سهل مخرج الفيلم العمل عليا بطريقة سلسلة وبسيطة، لأنني في البداية كنت لا أعلم كيفية قراءة السيناريو لأنني لم امتلك الخبرة الكافية في أمور التمثيل، ولكن المخرج والممثلين المشاركين سهلوا الأمر عليا بشكل كبير».

دور أمينة شلباية في الفيلم

أما عن دورها في العمل فقالت، أنها تقدم شخصية والدة الفنانة سلمى أبو ضيف، التي تعمل مصممة حُلي، لديها ثقة كبيرة في نفسها تستطيع أن تخبئ مشاعرها، ولكنها امرأة قوية في نفس الوقت، وكانت متزوجة من خالد الصاوي ثم انفصلت و تزوجت من دبلوماسي، ووجدت في هذه الشخصية شخصيتها الحقيقية.

وتابعت حديثها، «التمثيل لم يكن من مخططات حياتي ولا من ضمن أحلامي، ولكني سعيدة للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال تلك التجربة، وبالفعل شعرت بمدى معاناة وتعب الممثلين، خاصة أنني شعرت بالتوتر والخوف قبل بداية التصوير، ولكني ذاكرت السيناريو جيداً، مما ساعدني بالمشاركة في الفيلم»، وعن ترشيحها في الفيلم فالمخرج حسام الجوهري هو من رشحها لهذا العمل، لأن الشخصية التي تقدمها في الفيلم تتقارب مع شخصيتها الحقيقية كثيراً.

وعن إمكانية تكرارها لتجربة التمثيل مرة أخرى قالت: «لم أتخذ قرار في دخولي هذا المجال، ولكني سوف أشاهد العمل بعد عرضه أولاً، في حالة شعوري بتحقيق النجاح، سوف أكرر التجربة مرة أخرى، ومن الممكن أن أتجه إلى هذه المجال».