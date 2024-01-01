إنهاء الأعمال الإنشائية لأكثر من 300 مجمع خدمي بالريف.. تقدم خدمات في 6 مجالات

أكدت وزارة التنمية المحلية أن المشروع القومي لتطوير الريف «حياة كريمة» يعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة 60 مليون مواطن بالريف والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشمل البرنامج تنفيذ عدد كبير من المباني الخدمية ومجمعات الخدمات من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، ومن أبرز المشروعات التي تقدمها «حياة كريمة» وفق تقرير التنمية المحلية ما يلي..

المرحلة الأولى في «حياة كريمة»

- إنهاء الأعمال الإنشائية لـ320 مجمعا خدميا حكوميا من إجمالي 332 مجمعا، وتمت عملية الاستلام الابتدائي لـ250 مجمعا.

- توفير احتياجات المجمعات الحكومية من تأثيث، توصيل المرافق، تدريب كوادر بشرية.

عام 2023

- في عام 2023 تم تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات.

- 322 مجمعا شهد توصيل المرافق والعدادات.

- العمل على توريد أجهزة الحاسب الآلي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والانتهاء من خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ216 مجمعا.

- تضم المجمعات الخدمية عدة خدمات منها خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، الشهر العقاري، البريد.

- 6250 موظفا تم تدريبهم وهم من الكوادر المنتقلة للعمل في 250 مجمع خدمات.

- العمل على مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية.

-التنسيق مع البنوك لتركيب 109 ماكينات Atm لإتاحة الخدمة لمواطني القرى وتوفير موارد للوحدات المحلية.

- تسليم المساحات المخصصة للبريد داخل 250 مجمعا حكوميا.

مشروعات الإدارة المحلية

- تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجارٍ العمل على إنهاء 138 مشروعا.

- تشمل قائمة المشروعات 124 سوقا حضارية و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

- 1638 قرية مستهدفة بمراكز المرحلة الثانية في 19 محافظة.

- توفير 5545 قطعة أرض لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.