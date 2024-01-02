رئيس حي الجنانين: إضاءة الطريق الصحراوي أمام قرى السويس

شهد حي الجناين في محافظة السويس ارتفاع مستوى التأمين في الشوارع المقابلة لعدد من قرى القطاع الريفي التي تحتاج إلى زرع أعمدة إنارة إضافية أو تشغيل للأعمدة الموجودة بالفعل.

إجراءات لتأمين السير على الطريق الصحراوي

وقال اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين، إنّه جرى اتخاذ إجراءات لتأمين السير على الطريق الصحراوي أمام قرية العمدة، في إطار القوانين والتعليمات المنظمة لذلك، وفي إطار المتابعة المستمرة لمشاكل المواطنين بحي الجناين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

إنارة الأعمدة أمام القرى

وتابع رئيس حي الجناين، في محافظة السويس أنّه جرى تنفيذ أعمال المعاينة للطريق الصحراوي أمام قرية العمدة وأبو سيال بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري، وإدارة مرور السويس وقسم شرطة الجناين لعمل ما يلزم لتوفير أكبر قدر ممكن من التأمين للطريق وتيسير السير عليه في مختلف الأوقات، وجرى إنارة 16 عامودًا بمدخل قرية العمدة و20 بمدخل قرية عامر للقضاء على مشكلة إنارة مداخل القرى بالقطاع الريفي.