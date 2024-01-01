«تموين الشرقية»: ضبط مخالفات في عدة مخابز بلدية بقرى بلبيس

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية في قطاع الجنوب بقرى مركز بلبيس، تحت رعاية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير محاضر لعدة مخابز

وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضر لمخابز بلدية بقرى بلبيس، حيث تم تحرير محضر لمخبز بلدي لتصرفه في 3 أجولة دقيق مدعم من حصة المخبز اليومية، فيما تحرر 4 محاضر أخرى لمخبزين لإنتاج خبر ناقص بقرية الكتيبة.

كما تم تحرير محضر لمخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن بقرية الروضة، وتحرير محضر آخر لمخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص بقرية الثابت.

كما تم تحرير محضرين بكفر القديم لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز بلدي بكفر أيوب لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة لتحرير محضرين بقرية السعادات لمخبز لنقص الوزن.

ضبط خبز ناقص الوزن

وتحرر محضرين لمخبزين بلدي ببلبيس لإنتاج خبز بوزن ناقص، وآخر غير مطابق للمواصفات، فيما تحرر محضر ببلبيس لعدم نظافة أدوات العجين.