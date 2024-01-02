«يوم 1 يناير».. كلمة السر في الصلح بين أصالة وصديقاتها بالوسط الفني

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة أنغام تقبل الفنانة أصالة، بكل حب ومودة، بعد خلاف استمر لمدة 5 سنوات تقريبا، وكانت بجوارهما الفنانة إليسا، ويرتدى الثلاثي فساتين سوداء.

مصالحة أصالة وأنغام

علامات الفرح والسعادة سيطرت على الثنائي بعد مصالحة بعضهما بعض، لتعلنا انتهاء القطيعة بسبب خلاف الأشهر خلال السنوات الماضية، إذ كانت أنغام وأصالة، على علاقة صداقة قوية، ليتجدد الود بينهما في مناسبة سعيدة، وهي بداية العام الميلادي الجديد 2024.

عاجل:



صلح أصالة وأنغام بعد قطيعه خمس سنوات ????pic.twitter.com/EYaHLRRzup — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 31, 2023

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتصالح فيها الفنانة أصالة مع أصدقائها من الفنانين في هذا التاريخ، إذ شهد نفس توقيت في أول أيام العام الماضي، تصالح أصالة مع إليسا خلال احتفالات رأس السنة، بعد خلاف دام 5 سنوات أيضا.

وقال إليسا في تصريحات تليفزيونية حينها: «كانت مزعلاني شوية وبما أن النهاردة رأس السنة فالمسامح كريم»، ما دفع أصالة لتقديم اعتذار لها على الهواء مباشرة، قائلة: «أنا بعتذر، لهذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض».

سبب خلاف أصالة وأنغام

ويعود سبب الخلاف بين أنغام أصالة إلى زواج الأولى من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق، لتتحول الصداقة بينهما في يوم وليلة، إلى خلاف وفراق دام لفترة طويلة.