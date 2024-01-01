بدء أعمال رصف وتمهيد عدة شوارع في مركز جهينة بسوهاج ضمن «حياة كريمة»

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، ببدء رصف الشوارع والطرق بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» المنفذة بالمركز برئاسة ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حسن سير العمل والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة لها.

تمهيد الطرق بجهينة

وقال ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، لـ«الوطن»، إنه تم فرش وتسوية التربة الزلطية بطريق مدخل قرية نزة المحزمين من طريق جهينة طهطا شرقا حتى طريق ترعة الشيخ مسعود غربا، بطول 1.5 كيلومترا ضمن خطة 2024 / 2023، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف التي يشرف عليها أحمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المركز.

تسليم مشروعات حياة كريمة في موعدها

وأكد «عباس» المتابعة بصفة مستمرة لكل المشروعات بكل القطاعات، مشدداً على ضرورة مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف وتذليلها فوراً لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.