«صحة الشرقية» تكشف علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن المقصود بفرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال، وكيفية علاجه.

مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه

وقالت مديرية الصحة، خلال نشرة توعوية، إن مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، هو أحد اضطرابات النمو العصبية، يحدث في مرحلة الطفولة، ويستمر حتى مرحلة البلوغ ومرحلة الرشد، بأشكال وأعراض مختلفة.

أعراض تشتت الانتباه

وأوضحت أن أعراض تشتت الانتباه، تتمثل في عدم الاهتمام بالتفاصيل والوقوع في الكثير من الأخطاء بسبب الإهمال، وصعوبة كبيرة في الحفاظ على التركيز والانتباه، كره وتجنب المهام التي تطلب جهد عقلي وتركيز مستمرين، ونسيان الأنشطة والمهام اليومية، وصعوبة في إتباع التعليمات والتوجيهات، وسهولة التشتت بأي مؤثرات خارجية.

الخطة العلاجية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

وأضافت، الخطة العلاجية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، تجمع ما بين العلاج السلوكي والتربية النفسية، وكذلك تناول بعض الأدوية التي تساعد في تقليل الأعراض.

الخط العلاجي الأول

وتابعت: «الخط العلاجي الأول هو تدريب الوالدين على كيفية التعامل مع طفلهم قبل البدء بالأدوية، وثانيا تحسين العادات الغذائية الصحية، مثل تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ومصادر البروتين الخالية من الدهون».

القسط الكافي من النوم أثناء الليل

وأردفت: «أيضا تحديد الوقت الذي يقضبه الطفل أمام شاشات التلفزيون أو الموبايل أو الألعاب الإلكترونية بصفة عامة، وأخذ القسط الكافي من النوم أثناء الليل، وتناول الأدوية الموصوفة من خلال الطبيب والانتظام عليها».