تعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف للتوعية بقضايا الإنجاب في سوهاج

شارك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مع مديري مديريات الشؤون الصحية والأوقاف بجميع محافظات الجمهورية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ممثلا للقطاع الصحي بالمحافظة.

التوعية بقضايا الصحة الإنجابية

بهدف تنسيق العمل المشترك بين الوزارتين والتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، وقال «أبوهاشم» إن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على أن القضية السكانية قضية مهمة وعلى رأس قضايا الوطن، كما أكد الوزير على العلاقة الوثيقة بين العلم والدين في أهمية الصحة الإنجابية، وأكد أيضا خلال محاضرة علمية ألقاها عن الدور الهام للدعاة والأئمة بالتعاون مع الأطباء وأثره على زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية.

التعاون بين الأوقاف والصحة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية وتخصيص موضوع الخطبة الجمعة القادم لهذا الشأن، موضحا أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء، وذلك من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة، ويتم خلاله ترشيح عدد من الأطباء الملمين إلماما تاما بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها، وذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى على مستوى المحافظات، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو مزيد من التعاون القائم بين الوزارتين، ولن يكون الأخير بل سيتبعه العديد من اللقاءات المثمرة في هذا المجال.