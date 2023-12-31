قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خلال بيان، اليوم الأحد، قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المحافظة، غدًا الاثنين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بكهرباء محطة مياه القضابي بمركز الفشن جنوب المحافظة، لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

أماكن ومواعيد انقطاع مياه الشرب في بني سويف

وقررت شركة المياه في محافظة بني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، غدا الاثنين، من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 مساءً، ولمدة 6 ساعات، للقيام بأعمال صيانة للكهرباء بمحطة الفشن الجديدة بالقضابي.

اعتذار شركة المياه عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة المياه في بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه شرب نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

سلامة وجودة المياه المنتجة

وأكدت شركة المياه، سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.