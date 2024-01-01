خبير عسكري فلسطيني: لا خيار أمام شعبنا سوى الصمود والمقاومة في 2024

قال لواء واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفلسطيني لأنه فلسطيني، والقيادات الإسرائيلية تقول صراحة «نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيون وموجودون في قطاع غزة، فلا تحدثونا عن الإنسانية»، مشيرا إلى أنهم يصفون الفلسطينيين بـ«الحشرات».

تدمير 70% من البنية التحتية في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن ما يحدث في غزة حرب إبادة ممنهجة وتطهير عرقي، لكن رغم ذلك الفلسطيني يقف صامدا أمام كل ذلك، منوها بأنه تم تدمير 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، والمطلوب من الفلسطيني إما أن يقتل أو يهاجر.

ولفت إلى أن هناك مقاومة باسلة تنتصر على العدو الإسرائيلي في مسرح العمليات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر إلى هزيمة كبرى كسرت هيبتها، ولذلك هناك رغبة إسرائيلية أن تستمر الحرب، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوحيد الذي يريد استمرار الحرب واستطاع تجييش الشعب للثأر والانتقام، رغم أنه على الصعيد العسكري الجيش فشل في تحقيق أهدافه والتي تمثلت في هدفين أساسيين؛ الأول القضاء على الفصائل وتحرير المحتجزين بالقوة العسكرية وهذا لم يحدث.

إسرائيل منذ 75 عاما تقتل الشعب الفلسطيني

وتابع: «إسرائيل منذ 75 عاما تقتل الشعب الفلسطيني وتمارس أسوأ الممارسات على الشعب الفلسطيني من اعتقالات وإعدامات ميدانية، أيضًا في الضفة الغربية هناك اعتقالات وإعدامات ميدانية، ولذلك لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة في 2024».