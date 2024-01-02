خسائر فادحة في صفوف «الاحتلال الإسرائيلي».. ربع قتلى الحرب على غزة من «القادة»

كشفت إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن خسائر فادحة في صفوفه من الرتب الكبرى، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ87، وسط دعوات إقليمية لوقف الحرب على المدنيين في القطاع المحاصر.

تفاصيل قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوجد بين القتلى 6 برتبة قائد لواء، و8 برتبة قائد كتيبة، و43 برتبية قائد سرية و56 برتبة قائد فصيل، ويشكل هؤلاء نحو 23% من قتلى جيش الاحتلال خلال 87 يومًا، بحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال.

عدد الجنود الذين اعترفت إسرائيل بقتلهم

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل نحو 505 جنود منذ بداية عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية، صباح السبت 7 أكتوبر، ووصل عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري لقطاع غزة إلى 170 جنديا، منهم 29 جنديا إسرائيلي قتلوا بنيران صديقة.

تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين

ويشهد قطاع غزة عدوانا غاشما منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 87 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط مطالبات من دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.