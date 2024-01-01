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الفصائل توجه ضربات موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. تدمير 71 آلية ومقتل 16 جنديا

كتب:

منى السعيد
11:05 م | الإثنين 01 يناير 2024
الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمع لجنود الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تستهدف تجمع لجنود الاحتلال

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو جديدا لاستهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي وآليات إسرائيلية في حيي التفاح والدرج في القطاع.

قتل 15 جنديًا في مدينة غزة 

ويظهر في مقطع الفيديو رجال المقاومة وهم يستهدفون دبابات وتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي. 

وكانت الفصائل قد أعلنت في بيان سابق اليوم، أنها استطاعت قتل نحو 15 جنديًا في تفجير حقل ألغام في مدينة غزة بشمال القطاع.

وكشفت الفصائل أنها خلال الـ4 أيام الماضية نجحت في تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتلوا 16 جنديًا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية.

كما أسقطت عدداً من جنود الاحتلال قتلى وجرحى، وأثناء تلك المهام جرى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

إسقاط طائرتي استطلاع

كما نجح رجال الفصائل في إسقاط طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة «M90».

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بقلم منى السعيد