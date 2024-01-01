سعيد توفيق لـ«الشاهد»: الناقد يضطلع بدور الوسيط بين المبدع والمتلقي

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ الجمال الفلسفة بجامعة القاهرة، إنّ الهدف الأساسي لعلم الجمال هو رفع الوعي الجمالي والفني من خلال التعريف بمشكلات الفن من حيث إبداعه ونقده وتذوقه.

فهم العمل الفني

وأضاف «توفيق»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الناقد يضطلع بدور الوسيط بين المبدع والمتلقي حتى يرفع الوعي لكي يحسن فهم العمل الفني».

وتابع أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة: «كل محور من هذه المحاور واسع جدا، وثمّة دراسات لا حصر لها، وكانت دراستي في شهادة الدكتوراه بالخبرة الجمالية في زاوية منهجية واحدة فقط ورؤية خاصة جدا».

وأكد أن الخبرة الجمالية تتعلق بتشريح عملية التذوق الجمالي وكيف ينبغي أن يكون.