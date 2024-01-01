رئيس جهاز القاهرة الجديدة: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير محور R R

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملات لإزالة مخالفات البناء في مهدها بعدة مناطق بالمدينة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز.

التعامل بكل حسم وشدة مع المخالفين

وأكد أن فترة الإجازات والأعياد لن نسمح خلالها بأي مخالفات أو تعديات، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم وشدة مع المخالفين وفقا للقانون.

وأوضح أنه تم إزالة زيادة في غرف السطح بقطعة 218 بنفسج 7 بالتجمع الأول، وإيقاف المخالفات في مهدها، وإزالة أعمدة للشروع في زيادة بغرف السطح بالقطعة رقم 435 أ بحى جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس، وإزالة كاملة لأعمدة مخالفة في قطعة 61 قرنفل 8 بالتجمع الأول، وقطعة رقم 2 نرجس 6 بالتجمع الخامس، وإزالة زيادة فى غرف السطح فى القطع أرقام 412 و334 و142 بمنطقة الياسمين 7 و5 و6 بوجود إدارتي الأمن والتنمية.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة محور ( R R)، بدايةً من تقاطعه من محور العبور بالتجمع الثالث حتى تقاطعه بمحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي بطول 8 كم.

وأوضح الغيطي أن المشروع يقوم على خدمة مناطق مشروعات الإسكان القومية بالتجمع الثالث «سكن مصر - دار مصر»، فضلا عن مناطق «الأندلس- المستثم الصغير»، بالإضافة إلى منطقة النوادي والكمبوندات القائمة بالامتداد الشرقي للمدينة.

كما شدد على جميع التنفيذيين ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام بوسائل الأمن الصناعي و السلامة المهنية خلال التنفيذ وتطبيق الاشتراطات الفنية، وأصول الصناعة المعمول بها .